HABER:Aysun Beykoz

Diyanet yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında arasında ilimizin de bulunduğu 61 ile kadın müftü yardımcısı atayacak. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı “2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu” yaptı. Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan il müftü yardımcısı alımı yapılacaktır.” denildi. Kadın müftü yardımcısı ataması yapılacak iller ise şöyle açıklandı;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.