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16 Şubat 2018 Cuma
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    • Bayat ekmekler sokak hayvanlarına

    Ekmek israfının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarına yem olması için başlatılan bayat ekmek toplama projesi kapsamında, bir okula bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi.

    16 Şubat 2018 Cuma 09:15
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    Bayat ekmekler sokak hayvanlarına

    HABER:Esra Öztürk

    2013 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ekmek israfının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarına yem olması için başlatılan 'Bayat Ekmek Projesi' kapsamında Bolu'daki bir okula 2 adet bayat ekmek toplama kutusu konuldu. Daha önce askeri birlikler ve fırınlara konulan kutular, 446 öğrencinin eğitim gördüğü Kürkçüler Mahallesi'ndeki Mevlana İlk ve Ortaokuluna yerleştirildi. Okulun kantin ve yemekhanesine konulan kutular ile öğrencilerden ekmekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına yem olması için kutulara atmaları istendi.

    Belediyenin 5 yıl önce başlattığı projede, geçtiğimiz yıl 43 ton bayat ekmeğin toplanarak doğadaki sahipsiz sokak hayvanlarına yem olduğu belirtildi. Okul kantinine ve yemekhanesine yerleştirilen bayat ekmek kutuları ile ilgili öğrencileri bilgilendiren Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Tural Ateş, 2013 yılında başlatılan uygulamanın halen 43 mahallede devam ettiğini belirterek, "Projeye şimdi de eğitim kurumları ile devam ediyoruz. Tüm okullarımıza mavi kutular yerleştiriyoruz. Evlerinizde veya burada yiyemediğiniz yiyecekleriniz olursa bu kutulara atabilirsiniz. Amacımız sokak hayvanlarına besin oluşturmak. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Ekmek, Israfının, önüne, Geçilmesi, Sokak

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