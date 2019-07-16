Bayılan çocuğun imdadına çevredekiler yetişti

İzzet Baysal Caddesi eski Tabaklar Hamamı önünde bir çocuk bilinmeyen bir sebepten ötürü bayıldı. Kendini bir anda yerde bulan çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Bayılan çocuğun imdadına çevredekiler yetişti

Haber: Birol Ertunç

İzzet Baysal Caddesi eski Tabaklar Hamamı önünde küçük 10-12 yaşlarında bir çocuk belirlenemeyen bir sebepten ötürü baygınlık geçirdi. Çocuğun bir anda yerde kaldığını gören annesi çevredekilerden yardım istedi. Bayılan çocuğun etrafında toplanan kalabalık hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans kısa sürede olay yerine ulaşırken sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra çocuğu sedyeyle ambulansa alarak tedavisini yapmak üzere devlet hastanesine kaldırdı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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