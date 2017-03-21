Haber: BMA

Cumhuriyet Halk Partisi önceki genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Zonguldak programı çerçevesinde önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ile birlikte Mengen ilçesini ziyaret ettiler. Deniz Baykal ve beraberindeki heyet, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yapılan kahve sohbetinde 16 Nisan referandumunda hayır tercihinin ülke için öneminden ve hayır çıkmaması halinde karşılaşılacak büyük tehlikelerden bahseden Baykal, vatandaşların oylarını bu yönde kullanmasını istedi.

Belediye Başkanı Turhan Bulut, Deniz Baykal ve beraberindeki milletvekillerine ayırdıkları zaman için teşekkürlerini iletti. Baykal da gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek programını tamamlamak üzere Mengen’den ayrıldı.