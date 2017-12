Haber: Semih Baykal

Türk Büro Sen Bolu Şubesi 3. Olağan Genel Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Tahir Yüzbaşıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kongrenin Divan Başkanlığını Türkiye Kamu Sen Bolu İl Temsilcisi Hüsnü Yaman yaptı. kongrede ilk olarak konuşan Türkiye Kamu Sen Bolu İl Temsilcisi Hüsnü Yaman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasını kınadığı söyleyerek; “ Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti maalesef zor günler yaşamaktadır. Öncelikli olarak sözlerime malumunuz peygamber efendimizin miraca yükseldiği yer olan Kudüs’ün geçtiğimiz günlerde Yahudiler tarafından başkent olarak ilan edilmiştir. Biz onu tanımadığımızı, lanetlediğimizi, kınadığımızı en üst perdeden söyledik. Bunu tekrar söylüyoruz. Kudüs asla ve katiyen Yahudilerin olmamıştır olmayacaktır. 6 aralık 1917 Osmanlının Kudüs’ten çekildiği gün. 6 aralık 2017 yani 100 yıl sonra tekrardan Yahudilerin Kudüs’ü başkent olarak ilan etmeleri çok manidardır. Maalesef üzülerek görmekteyiz ki İslam dünyasında sadece ve sadece Türkiye’nin Türklerin yüksek perdeden ses çıkardığını itiraz ettiğini kabul etmediklerini diretmesi dünya gündeminde. Sizden benim bir istirhamım var bir coğrafya haritasını ele alıp inceleyin. Ortadoğu da İsrail’in yerini ve etrafındaki ülkelere bir bakın inceleyin. Müslümanların hepsi bir kere tükürse İsrail’i tükürüğünde boğar. Ama maalesef bugün İslam dünyasındaki yöneticilerin sesini çıkarmamaları akıllara çok değişik soru işaretleri getirmektedir. Dünya coğrafyasında bunlar gelişirken ülkemizde çalışma hayatında çoğu zaman bizim bile duymadığımız sessiz sedasız gelişmeler olmaktadır. Buna sadece ve sadece çalışma hayatında Türkiye Kamu Sen olarak sesimizi mümkün olduğu kadar yüksek çıkararak itiraz ediyor eksikleri tek tek söylüyoruz. Sivil toplum örgütleri nedir diye sorulduğunda biz analara diyoruz ki sivil toplum örgütleri insanların haklı menfaatlerini koruyan ve ona önderlik yapan kuruluşlardır. Biz sadece sizin haklı menfaatlerinizi korumakla kalmıyoruz aynı zaman da ülkemizin politikalarına da fikir beyan ediyoruz. Şunu özellikle sizden rica ediyoruz, biz siyaset yapmıyoruz. Her vatandaş gibi her türk gibi çevrenizde gelişen olaylara sessiz kalamayız” dedi.

“ONLARA MÜCADELELERİNDEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Yaman’dan sonra söz alan Türk Büro Sen Bolu Şube Başkanı Hasan Fahri Baylav; “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasında dolayı bende şiddetle kınıyorum, biz bu kararı tanımadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu ifademden sonra hain 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı Türkiye de olduğu gibi Bolu da da kamu kurumlarında bir sürü olumsuzluklar yaşandı. Bu olumsuzluklar açığa almalar, ihraçlar oluşmuştu. Bolu da da siz bir istatistiki bilgi vermek istiyorum. Türk Büro Sen’in bolu şubelerimizden 4 arkadaşımız ihraç olmuştu. Çok şükür 4 arkadaşımız da ihraçtan döndü. Onlara mücadelelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE KAMU SENİN HİÇBİR FERDİ MİLLETİNİN YÜZÜNÜ YERE DÜŞÜRECEK BİR ŞEY YAPMAMIŞTIR”

Son olarak Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Tahir Yüzbaşıoğlu şunları ifade etti; “Memleketimizin meselelerine değinmek istiyorum. Türkiye Kamu senin kurulduğundan bugüne kadar ilkesi hiçbir zaman değişmemiştir. Hep memurdan yana, halkın ve haklının yanında hep devletinden ve milletinden yana bir tavır olmuştur. İlk eylemi 1 Ocak 1993’te gerçekleştirdiğimizde dönemin başbakanı rahmetli Süleyman Demirel’di. Sonrasında Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, rahmetli Necmettin Erbakan oldu. Sonrasında bugünkü hükümetimizle devam ediyor. Türkiye Kamu Sen bir yerde yanlışlık varsa kim olursa olsun bunu duymamıştır. İşte bunun için diyoruz ki değerli arkadaşlar Türkiye Kamu Sen’in her bir ferdi kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır. Türkiye Kamu Sen’le de siz ne kadar gurur duysanız azdır. Türkiye Kamu Sen’in hiçbir ferdi milletinin yüzünü yere düşürecek bir şey yapmamıştır. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Baktığınız zaman bu nesle varlığım Türk varlığına armağan olsun diye andımızı okuyarak geldik. Türküm, doğruyum, çalışkanım dedik. Var mı bundan rahatsız olan? Ama bunu kaldırdık. İşte Türkiye Kamu Sen tekrar okullarımızda bunun okunması için büyük mücadeleler veriyor her türlü hukukun yollarını deniyor. Bugün ülkemizin her tarafı terör çemberi içinde. Bununla mücadelede milletimiz, memurumuz en başta askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz rütbem nedir diye bakmıyor, ünvanım nedir diye bakmıyor Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun diyerek bu terörle mücadele ediyor. Bizim onlara destek olmamız en büyük borcumuzdur” diye ifade etti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Hasan Fahri Baylav, üyelerinin tüm oylarını alarak yeniden Başkan seçildi.

İşte Baylav’ın yönetimi