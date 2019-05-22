Baymak, Bölge Temsilcileri ile buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

Kombi ve ısıtma sistemlerinde dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Baymak’ın Gestet işletmesi ev sahipliğinde ilimiz Karacasu beldesinde bir otelde iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine ilimiz Bolu ve çevre illerde bulunan firma temsilcileri katıldı. Bölge Temsilcilerinin tanıştığı iftar programı öncesinde katılımcılara sıcak su grubu, elektrikli termosifon, şofben, ani su ısıtıcısı, merkezi ısıtma sistemleri, Duotec yoğuşmalı, compact yoğuşmalı, lectus/plus serisi duvar tipi kazan, kombi sistemleri ile alakalı eğitimler verildi. Eğitimlerde ilimiz Bolu’nun ısı pompası kapasitesi seçiminde sıcaklığın düşük olması nedeniyle 2.sırada yer aldığı vurgulandı. Verilen eğitimler sonrasında katılımcılara çeşitli bilgilendirme broşüleri ve hediyeler verildi. Eğitimin ardından program iftar yemeği ile devam etti. Katılımcılar birlikte yaptıkları iftarda birbirleriyle sektöre ilişkin sohbet etme fırsatı da buldular. Organizasyon çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.