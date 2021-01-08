Bayrak dede vefat etti

Haber: N. Halid Altundal

Vatan ve bayrak sevgisiyle ilimizin tanınmış simalarından, özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşlerinde bayrağı ile askerlerimizi yalnız bırakmayan ülkücü camianın sevilen ismi Yaşar İbiş vefat etti. Yaşar İbiş, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir Ankara’da hastanede tedavi görüyordu. ‘Bayrak Dede’ lakabıyla tanınan Yaşar İbiş’in vefatı ülkücü camia başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

BAYRAĞIYLA BOLU’NUN SİMGESİ OLMUŞTU

Özellikle resmi bayramlarda elindeki bayrakla korteje katılmasıyla bilinen ülkücü camianın sevilen isimlerinden Yaşar İbiş hayata gözlerini yumdu. Her şehit haberinde ilerleyen yaşına rağmen Bolu Komando Tugayına ve İl Emniyet Müdürlüğüne yürüyerek gidip başsağlığı dileyen ve tek hayali MHP'nin iktidar olduğunu görmek olan Yaşar İbiş'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.