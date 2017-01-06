Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz günlerde havanın karlı oluşu ve ardında da hava sıcaklıklarının eksi 26 dereceye düşmesinin ardından bu gün ise lodos kendini gösterdi. Öğle saatlerine doğru hızı saatte yaklaşık 20 kilometreye kadar çıkan lodos Valiliği binası ile Atatürk Anıtında iki güzelliği bir arada yaşatırken, çirkinlik ise Hisar tepesinde meydana geldi. Şanlı Türk bayrağımız Valilik binası ile Atatürk Anıtı önünde lodosun etkisiyle muhteşem görselliğini ortaya koydu.

Hisar Tepesinde bulunan dev Türk Bayrağının yukarı kısmından doğru kopması sonucu bayrağımız direğin yarısına kadar inerken, ortaya da çok çirkin bir tablo çıkmasına neden oldu.