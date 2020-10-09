Bayrak’a yeni görev

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu Gençlik Kolları, gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan yeni atamayla ilgili açıklama yaptı. Toplantıda alınan karar ve AK Parti Genel Merkezinin onayıyla Bolu Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Fatih Bayrak’ın atandığı bildirildi.

Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ atama ile ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanvekilliği, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevine yönetim kurulu toplantımızda alınan karar ve Genel Merkezin tensipleriyle kardeşim, dostum, yol ve dava arkadaşım Fatih Bayrak atanmıştır. Fatih Bayrak kardeşime teşkilatımızdaki bu önemli görevde muvaffakiyetler diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.