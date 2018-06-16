Haber: Semih Baykal

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’ndan Bolulu vatandaşlara Pazar alışverişi yapabilmeleri için büyük kolaylık. Bolu’da Pazartesi günleri kurulan büyük pazarın arefe gününe kadar açık olduğunu açıklayan Oda Başkanı Mustafa Altındal; “ Her pazartesi günü kurulan pazarımız bu pazartesi de kurulacak ve arife gününe kadar tezgahlar kalmayarak halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bayramın Cuma gününe, arifenin de Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bu kararı aldık” dedi.

“BOLU HALKINI PAZAR YERLERİNE DAVET EDİYORUM”

Pazarcıların bayramı fırsat bilerek sebze ve meyvede kesinlikle fiyat artırıma gitmeyeceklerini ve buna kesinlikle göz yummayacaklarını da dile getiren Altındal; “ İşte Ramazan ayının sonlarına geldik. Biz halkımıza ucuz ve kaliteli sebze ve meyve satmak için yönetim kurulumuzla birlikte gece gündüz Pazar fiyatlarını denetliyoruz. Şimdi de pazarcılar bayram fırsatı yapacak deniyor. Böyle bir şeyin olması imkansız ve buna kesinlikle müsaade etmeyiz. Bolu halkını Pazar yerlerine davet ediyorum. Bayram alışverişini pazardan yap. Eş dost gör kaynaşalım bir olalım” diye konuştu.