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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Meclis'e verilen aranın ardından geldiği Bolu'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pürenli Yaylası Şenlikleri'ne katılmak üzere Taşkesti'ye gitti. Milletvekili Ercoşkun Pürenli Yaylası Şenlikleri'ne İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Taşkesti Belde Başkanı Yusuf Mintaş, Belediye Başkanı Saim Çevik, Meclis Üyeleri Vedat Özkan ve Ahmet Uzun'la katıldı, burada muhtarlarla ve vatandaşlarla birlikte oldu.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Vatandaşlarla bir araya gelen Ercoşkun, yaptığı konuşmalarda, bölgede gerçekleşecek alt yapı ve üst yapı yatırımları hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Milletvekili Ercoşkun ayrıca, Pürenli'deki birlik ve beraberliği, sıcak ve samimi buluşmayı, objektiflere yansıyan görüntülerle sosyal medya Facebook'ta takipçileriyle paylaştı. Milletvekili Ercoşkun, ayrıca, Pürenli Yaylası Şenlikleri'nde düzenlenen Mevlidi Şerif'e de katıldı ve şehitler için dua etti.

Milletvekili Ercoşkun, Pürenli Yaylası Şenlikleri'nde binlerce katılımcıya seslendiği konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ercoşkun, konuşmasında, şunları söyledi; "Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, yine burada Pürenli yaylasında birlikteyiz. 'Dünyada cennet neresidir?' diye sorulsa, herhalde gösterilecek ilk mekanlar, Bolu olur, Mudurnu olur, Taşkesti olur, Taşkesti'de yiğit ve mert insanların buluştuğu yaylalar olur. Bu topraklara ne kadar hizmet etsek az. Cenab-ı Hakk imkan veriyor; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Sayın Başbakanımızla, bakanlarımızla bu milletin hak ettiği hizmetleri tek tek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını en doğru şekilde kullanacağız. Elde ettiğimiz zenginliği de bu topraklara hizmet olarak yansıtacağız. Geçmişle kıyasladığımız zaman oldukça iyi noktalara geldik ama daha yapacağımız işler var. Çok daha iyisini yapabileceğimiz güç ve potansiyelimiz var.”

"15 TEMMUZ'DAKİ İHANETTE BU AMACA HİZMET EDİYORDU"

Ercoşkun, 15 Temmuz’daki ihanetin Türkiye’nin gelişmesine engel olma amacına hizmet ettiğini vurgulayarak; “Ama Türkiye ne zaman kafasını kaldırsa, ne zaman kendi içindeki meseleleri çözüp, geleceğe dönük bir adım atmaya kalksa, Türkiye'nin elde ettiği bu konum kimlerin işine gelmiyorsa, bunlarda bunu engellemek için birçok melaneti bu ülkenin başına sarmak için gayret ediyorlar. Biz bunu farklı ülkelerin kendi çıkarları için yaptıklarına birçok kez şahit olduk. Ama medeniyet tarihimizde ilk defa kendi içimizden çıkan hainlerin ihanetiyle karşı karşıya kaldık. 1 yıl önce, 15 Temmuz gecesinde öyle bir ihanet yaşadık ki, bu ihanetin neticesi eğer başarılı olsaydı, biz bugün Pürenli Yaylası'nda bu birlikteliği ortaya koyabilir miydik? Yoksa yanı başımızdaki Suriye gibi, Irak gibi yangın yerine dönen, kan ve gözyaşının hakim olduğu bir ülkede mi olurduk? Ama Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu millet tüm katmanlarıyla, siyasi görüşü ne olursa olsun sokağa çıktı, meydanlara döküldü ve bu millet tüm dünyaya bir Millet ne demekmiş, bir Millet nasıl olurmuş, bir Millet vatanına, toprağına, bayrağına nasıl sahip çıkarmış gösterdi. Bu Milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ercoşkun son olarak kendi üzerine düşeni getirmeye devam edeceğini söyleyerek; “Cenab-ı Hakk izin verdiği müddetçe bizler üzerimize düşeni gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. İlimizde sayın valimiz önderliğinde, kaymakamlarımızla, bürokratlarımızla, İl Genel Meclisi üyeleri ve belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, Ak parti teşkilatlarımızla hep birlikte hareket edeceğiz. Bu konuda eksikliğimiz varsa, affınıza sığınıyoruz. Allah'ın izniyle daha iyisini yapmak için gayret ediyor, söz veriyorum. Bugünkü birliktelik için emeği geçenlere, bölge muhtarlarımıza ve bu geleneği yaşatmak için Pürenli Yaylası'nda bulunan, buraya icabet eden değerli hemşerilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum." dedi.

Milletvekili Ercoşkun, Pürenli Yaylası yanı sıra hafta sonunda ayrıca, Dörtdivan'da Karapınar Yaylası, Bolu merkezde Topardıç ve Güney Felakettin köylerinde geleneksel olarak düzenlenen Mevlidi Şerifli cemiyetlere katıldı ve katılımcı vatandaşlarla bir araya geldi.