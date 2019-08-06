Bayram denetimleri başladı

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ülkemiz genelinde ve Bolu’da halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilmeye başlandı.

Denetimlerde; halkımızın bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak için alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlardaki özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

5 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilimizde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince, aralarında Bolu’nun bulunduğu 70 ilimizde ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanan denetimler 09 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.