Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Çepni köyü yakınlarında 06 FB 064 plakalı otomobil Cuma Kızılkaplan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan Mehmet Ali, Hüseyin ve Fırat Kızılkaplan ile Çidem Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Kızılkaplan ile Çidem Kılıç'ın durumunun ağır, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.