Bayram güven tazeledi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Hafta sonu yapılan kongreyle Türk Eğitim Sen Bolu Şube yönetimi yenilendi. Kongre sonrası yeni yönetimde 4 yeni isim yer alırken, Erhan Bayram başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde Olcay Fidan, Mehmet Tuncay, Bayram Erden, Dr. Alperen Yandı, Mustafa Kuş ve Barış Karataş'tan oluştu.

Kongerede konuşan Bayram, “Bizim birlikteliğimiz yağmur altında tesadüfen bir gölgeliğe sığınmış insanların birlikteliği değildir. Bizim birlikteliğimiz belediye ekmek kuyruğunda bekleyenlerin birlikteliği de değildir. Tahmin edilebileceği gibi yağmurdan kaçanların birlikteliği yağmur dindiğinde kendiliğinden sona ereceği gibi belediye ekmek kuyruğunda birikenlerin birliktelikleri büfedeki ekmek sayısı azaldığında kendi içlerinde bir rekabete dönecektir.Oysa Türk Eğitim Sen'lilerin birlikteliği sığ çıkar birlikteliğinden öte gönül birlikteliğidir, ideal birlikteliğidir, erdemlilerin birlikteliğidir” dedi.