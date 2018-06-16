Haber: BMA

Diyetisyen Eda Evren yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı ramazan ayını geride bıraktık. Bu süreçte 16-17 saat aç kalarak oruçlarımızı tuttuk. Uzun süreli açlıktan dolayı metabolizma hızımız yavaşladı. Bayramda kapıda...Peki bayram süresince nasıl beslenelim? Yavaşlayan metabolizma hızımızı nasıl artıralım gelin beraber cevaplayalım.

*Öncelikle bayram sabahı tam ve dengeli bir kahvaltıyla güne başlayabiliriz. Kahvaltıda kızartma ağır yemekler bulunmamalıdır. Daha sonra öğlen ve akşam yemekleri yine saatlerinde tüketilmelidir. Yani günde 3 ana öğün 2-3 ara öğün şeklinde beslenmekte yarar var.

*Günlük mutlaka 2-2.5 litre su tüketelim. Sade madensuyu, taze sıkılmış meyve suları da yine tüketilebilir. Çok yağlı, baharatlı, acılı, tuzlu besinlerden kaçınalım. Ramazan sonrasında bu tarz besinler hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemlerine, ani şeker ve tansiyon değişikliklerine neden olabilir.

*Şerbetli tatlılar yerine daha sütlü, meyveliler tatlılar tercih edilmelidir. Tatlı porsiyonlarını küçük tutmakta fayda var. Kuru meyvelerde yine tatlı alternatifi olabilir.

*Yemeklerinizi tüketirken yavaş yavaş ve sık sık, çok çiğneyerek tüketin.

*Fiziksel aktivite yine bu noktada önemli. Hem yapılan kaçamakları tolere etmek açısında hem de sağlıklı yaşamanın bir gereği olduğu için ve metabolizmayı hızlandırdığı için yapılan ziyaretlere daha çok yürüyerek gidelim. Asansör yerine merdivenleri kullanalım.

* Sahur vaktinde kalma bir alışkanlıkla gece geç saatlerde açıklamalar olabilir. Bunun için gece son ana öğünümüzü mutlaka yapalım.

Şimdiden herkese keyifli bayramlar diliyorum. Afiyet olsun, Tok tutsun dedi.