Haber: Kasım ŞAHİN

22 Haziran’da Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi.

Bayram, bu üzücü vahşet olay için sosyal paylaşım sitesinden öfkesini dile getirdi. Bayram, idam maddesinin Türkiye’de yeniden uygulanması gerektiğini savunarak, şu paylaşımda bulundu; “Bu haberleri her görüşümde midem bulanıyor, öfkemi kontrol etmekte zorlanıyorum. Böyle haberlerle ilgili detay verilmemeli, siyaset devreye girmeli, tecavüzün her türlüsü için idam bir an önce getirilmeli, hele bu türlü sapıklar için "pedofiliv.s" süslü laflar söylenip olayı kanıksatmak yerine gereken ne ise göz kırpmadan yapılmalıdır” dedi.

Bayram’ın bu talebine karşılık sosyal paylaşım sitesinden nasıl bir destek geleceği ise merak konusu oldu.