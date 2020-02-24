Bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor

Haber: C. Kutay Aykan
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle ilk ikramiye 18-22 Mayıs'ta ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
ÇALIŞMAYANA 332 TL AİLE YARDIMI
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, çalışırken ödenen 'aile yardımı'nın emeklilikte de devam etmesi talebini dile getirdi.
Kamu çalışanlarına 332 lira olarak ödenen aile yardımını, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin faklı miktarda aldığını belirten Ergün, "Aile yardımının emeklilik döneminde de sürmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" dedi.