seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor

​​​​​​​Emekliler maaş zammı sonrası ek gelir olarak gördüğü bayram ikramiyesi için beklemeye başladı. Emekli maaşı yanında ek olarak yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi de belli oldu.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor

Haber: C. Kutay Aykan

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle ilk ikramiye 18-22 Mayıs'ta ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.

ÇALIŞMAYANA 332 TL AİLE YARDIMI

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, çalışırken ödenen 'aile yardımı'nın emeklilikte de devam etmesi talebini dile getirdi.

Kamu çalışanlarına 332 lira olarak ödenen aile yardımını, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin faklı miktarda aldığını belirten Ergün, "Aile yardımının emeklilik döneminde de sürmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Benzine 16 kuruş zam
Benzine 16 kuruş zam
  1. Bolu