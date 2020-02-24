Bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor

​​​​​​​Emekliler maaş zammı sonrası ek gelir olarak gördüğü bayram ikramiyesi için beklemeye başladı. Emekli maaşı yanında ek olarak yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi de belli oldu.