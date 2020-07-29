Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Kurban Bayramı namazı için bayram namazı saatleri yayınlandı. Namaz saatlerinin yayınlanması ile birlikte Bolu'daki bayram namazı saati netleşti.

Bayram namazı saat kaçta?

Haber: N. Halid Altundal

İslam aleminin 2 büyük bayramından biri kurban bayramı bu yıl 31 Temmuz 2020 Cuma günü kutlanacak.  Ramazan bayramında bayram namazını camilerde kılamayan Bolulular bu sefer sosyal mesafeye uyarak bayram namazı kılabilecek. Her bayram namazından farklı olarak bu yıl eda edilecek namazda koronavirüs önlemleri kapsamında gerekli sosyal mesafenin yanı sıra namazlık ve maskesi olmayanlar cami içlerine ve avlularında hazırlanan alanlara alınmayacak. Diyanet İşleri, 31 Temmuz 2020 Cuma günü Bolu'da camilerde kılınacak Kurban bayramı namazının 06.23'de kılınacağını açıkladı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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