Bayram namazı saat kaçta?

Haber: N. Halid Altundal

İslam aleminin 2 büyük bayramından biri kurban bayramı bu yıl 31 Temmuz 2020 Cuma günü kutlanacak. Ramazan bayramında bayram namazını camilerde kılamayan Bolulular bu sefer sosyal mesafeye uyarak bayram namazı kılabilecek. Her bayram namazından farklı olarak bu yıl eda edilecek namazda koronavirüs önlemleri kapsamında gerekli sosyal mesafenin yanı sıra namazlık ve maskesi olmayanlar cami içlerine ve avlularında hazırlanan alanlara alınmayacak. Diyanet İşleri, 31 Temmuz 2020 Cuma günü Bolu'da camilerde kılınacak Kurban bayramı namazının 06.23'de kılınacağını açıkladı.