Bayram öncesi Huzur güven uygulaması

Haber: Uğur Balaban

Ramazan bayramına az bir süre kala ve bir çok vatandaşın Cuma gününden itibaren tatil beldeleri ile farklı şehirlere gitmek üzere yola çıkmasıyla birlikte Bolu Polisi de Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da, “Türkiye huzur güven” uygulaması gerçekleştirdi. Şehre giriş yapan tüm yolcu otobüsleri ile yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Otoban, D-100 üzerinde yapılan uygulamalar, şehir merkezin de yapıldı. Trafik, Asayiş, TEM, KOM, Çevik Kuvvet ve Narkotik ekipleri özellikle şüpheli araçlar tek tek durdurularak, kimlik, ehliyet sorgulamalarının yanı sıra araçların bagajları da didik didik arandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların bayrama huzurlu ve güvenli bir şekilde girmeleri için bu uygulamanın gerçekleştirildiğini açıkladılar.