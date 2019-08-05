Bayram öncesi Pazar fiyatları cep yaktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Hükümet tarafından zamların arkası kesilmezken, bu zamlar sebze ve meyve ürünlerini de etkiledi. Kurban bayramı öncesi Pazar fiyatları vatandaşın bütçesini de etkiledi. Bu hafta Pazartesi günü kurulan pazarda en pahalı ürün 20 TL ile bamya olurken, en ucuz ürün ise 2,5 TL ile kabak oldu.

Bu hafta Pazar pazarında fiyatlar şu şekilde oldu; Köy biberi (yerli) 5-8, taze fasulye 5, patates 3, bamya 10, domates 4-5, salçalık domates 2.5, patlıcan 3, börülce 6, havuç 4, semiz otu 7, kapya (kırmızı biber) 6, kuru soğan 3 ve salatalık 3 TL’den satıldı. Bu fiyatların arife günü cumartesi akşamına kadar bu şekilde olacağı öğrenildi.