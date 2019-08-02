Bayram öncesi ve bayramda trafik masaya yatırıldı

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 2019 yılı Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri kapsamında Şoförler Odası toplantı salonunda, Ulaştırma Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye Başkanlığı, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcileri ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Bu kapsamda; özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve bu araçların karışmış olduğu kazalar ile Can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla;

Yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları, şoförlerin uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, yeterli sayıda şoförün Yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları , şoförlerin yorgun uykusuz araç kullanmalarının önlenmesi , şoförlerin çalışma sürelerinin kaydının tutulması , sefere çıkış sırasında şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları yönünde tavizsiz olmaları, Host hosteslerin bu uyarıları seyahat süresince daha sık yapmaları ve bu durumu muhafaza etmeleri sürücü seçiminde titiz davranılması ve yol deneyimine sahip şoförlerin çalıştırılması şoförlerin yol koşullarını bilmedikleri güzergahlara gönderilmemesi, otobüslerin sefer Öncesinde veya Haftada 1 kez lastik kullanımı başta olmak üzere sürücülerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi konuları başta olmak üzere bu konularda bilgilendirmeler yapıldı.