Bayram sabahında evsiz kaldılar

Haber:C. Kutay Aykan

Yangın, sabah saatlerinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünün Gedikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Korkmaz’a ait evde, henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredeki köylüler, evden çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisi ile ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ahşap ev deyim yerindeyse yandı bitti kül oldu. Hüseyin Korkmaz, “bayram günü açıkta kaldık. Komşularımıza sığınıp bayramı öyle geçireceğiz” dedi.