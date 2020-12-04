Bayram, Sarıcı ile görüştü

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınının ülkemizde olağanüstü artış göstermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından okulların uzaktan eğitime geçmesi kararı alındı. Kararın ardından ilimiz Bolu’da da binlerce öğrenci için uzaktan eğitim uygulaması yeniden başladı. Ancak bazı okullarda öğretmenlerin program dışında canlı ders yapmaları, öğrencilerin sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde gruplar halinde okullara çağırılarak yüz yüze eğitim verilmesi gibi dayatmalara maruz kaldığı gündeme geldi. Konuyla ilgili harekete geçen Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile görüştü.

“SAYIN MÜDÜR BİR ZORLAMANIN OLAMAYACAĞINI İFADE ETMİŞTİR”

Cemil Sarıcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Erhan Bayram, “Görüşmede, öğretmenlerimizin, yaşadığımız pandemi sürecinde ellerinden gelen gayreti samimi bir şekilde ortaya koyduğunu fakat hazırlık ve uygulama aşamasındaki zorluklardan dolayı uzaktan eğitimin meslektaşlarımızı yeterince yorduğunu belirttim. Görüşmede ayrıca son dönemde bazı okullarda okul idareleri tarafından öğretmenlerimize dayatılmaya çalışılan program dışında ekstra canlı ders, öğrencilerin sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde gruplar hâlinde okullara çağırarak yüz yüze eğitim yapılması, koçluk/rehberlik uygulaması, rehber öğretmenlerimizin yapacağı çevrimiçi seminerler gibi hususları içeren konuların ancak gönüllülük esasına dayalı olarak yapılabileceğini, hatta gönüllü yapılsa bile, Bilim Kurulu tavsiyesiyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan ‘4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesi’ kararı gereği yasal sakınca ve riskler barındırdığını ifade ettim. Sayın Müdür uzaktan eğitim programlarının zaten Bakanlık tarafından planlandığı şekilde yürütüldüğünü, bu uygulamanın 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin sınav motivasyonlarının canlı tutulabilmesi için okullarımıza tavsiye niteliğinde olduğunu, konuyla ilgili öğretmenlerimize bir zorlamanın olamayacağını ifade etmiştir” dedi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Sarıcı ile daha önce yaptığı başka bir görüşmede Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerinin de esnek çalışma uygulamasından faydalanmaları gerektiğini ifade ettiğini belirten Bayram konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu konunun da takipçisi olduklarını, var ise münferit aksamalar hususunda gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etmiştir. Okul Müdürlerimizden beklentimiz, bu hususları öğretmenlere iletirken işgüzarlık yapıp, gönüllülük anlayışının ötesinde zorlama yoluna gitmemeleridir. Sayın İl Millî Eğitim Müdürümüze, Bolu'da eğitim başarısının yükseltilmesi için gösterdiği gayret ve eğitim çalışanlarımızın motivasyonu hususundaki hassasiyeti için teşekkür ediyor, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde tüm eğitim çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diliyorum.”