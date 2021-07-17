Bayram şekerleri el yakıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bayram şekerinin kilosu 25 ile 40 lira arasında değişirken, çikolata kilosunun 70-120 TL, fıstıklı sütlü lokum 50 TL, kuş lokumu 45 TL, Safranbolu lokumu 60 TL, Antep fıstıklı lokumun kilosu ise 75 TL’den alıcı buluyor. Jöle lokum kilosunun 25 TL, meyveli lokumun 23 TL, sadrazam lokumu 30 TL, sade lokum kilosunun da 20 TL’den satıldığını belirten bayram şekeri satıcıları; “Kent Elegan şekerin kilosunu 40 TL’den satıyoruz. Metro şekerin kilosu ise 45 TL. Hafta sonu müşterilerimiz şeker ve çikolataya ilgi gösterdi. Bayram yaklaştıkça tezgahlardaki şeker ürünlerinin çoğunu tüketeceğiz” dediler.