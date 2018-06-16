Haber: Kasım ŞAHİN

Bayram şekerinin kilosu 10 ile 25 arasında değişirken, çikolata kilosunun 70-80 TL, fıstıklı sütlü lokum 34,50 TL, kuş lokumu 31,50 TL, Safranbolu lokumu 47,50 TL, Antep fıstıklı lokumun kilosu ise 52 TL’den alıcı buluyor. Jöle lokum kilosunun 16 TL, meyveli lokumun 13 TL, sadrazam lokumu 15 TL, sade lokum kilosunun da 9 TL’den satıldığını belirten bayram şekeri satıcıları; “Kent Elegan şekerin kilosunu 15 TL’den satıyoruz. Metro şekerin kilosu ise 28 TL. Hafta sonu müşterilerimiz şeker ve çikolataya ilgi gösterdi. Bayram yaklaştıkça tezgahlardaki şeker ürünlerinin çoğunu tüketeceğiz” dediler.