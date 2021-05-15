Bayram sessiz bitiyor!

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17Mayıs’a kadar uygulanan tam kapanma sürecinde, sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Şehrin normal zamanda işlek yerlerinden olan Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda bayramın son günü süren sakinlik dikkat çekiyor.Sokaktaki kişilerin kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, giriş-çıkış yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını da kontrol ediyor.