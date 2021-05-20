Bayram tadında yürüyüş





Haber: Aysun Beykoz

PATİKA14 doğaseverler tarafından düzenlenen 13 kilometrelik doğa yürüyüşünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Yürüyüş öncesi Kıbrıscık İlçesi'nde düzenlenen törene katılan doğaseverler, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşını söylediler.

Tören sonrası, Mini Müze ve Kalsedon Taşı üretim yerini gezdikten sonra,Kıbrıscık İlçesi'ne 18 kilometre mesafede bulunan Sarıkaya Köyü'nün Kızık mahallesinin 1553 rakımda bulunan Kızık Yaylası'nda saat 11.54'te başlayan yürüyüş, 24 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti.

SEMAVERDE ÇAY SÜRPRİZİ

Güzel bir havada, kekik kokuları ve kuş cıvıltıları arasında başlayan yürüyüş, 1905 rakımdaki Karlık Tepe'de bulunan Beypazarı Orman Gözetleme Kulesi'ne kadar tırmanma şeklinde geçti. Zirvede, doğal güzelliğin tadını çıkaran doğaseverler, Kıbrıscık İlçesi’nde kalsedon taşını telkâri zanaatıyla birleştirerek süs takılarına dönüştüren Devlet Sanatçısı Muharrem Güneş'in yukarı yolun düzlük mevkiinde semaverde çay sürprizi, hepsinin yorgunluğunu atmaya ve mutlu etmeye yetti.

HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL

Terkedilmiş Geriş Yaylası'nın hüzün verici görüntüleri sonrasında karşılaştıkları koyun sürüsünde bulunan çoban köpeklerinin tehditkâr yaklaşımları, doğaseverlerininsancıl yaklaşımları ve yiyeceklerini paylaşınca sevgi yumağına dönüştü.

Yürüyüşe katılan doğaseverlerin büyük keyif aldığı 13 kilometrelik yürüyüş. Saat 17.40'da sona erdi.

Geriye eşsiz fotoğraflar kaldı.