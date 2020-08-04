Bayram tatili bilançosu: 59 kişi yaralandı

Haber: Volkan Yılmaz

Son yıllarda devreye alınan güvenlikli, konforlu ve yoğunluğu azaltan otoyollar ile bayram sevincini acıya dönüştüren trafik kazalarının önüne geçiliyor. Yıllar bazında Kurban Bayramı süresince ilimizde yaşanan trafik kazalarında 2019 yılına göre yarı yarıya düşüş gerçekleşti. 2019 yılı Kurban Bayramı tatili sürecinde ilimizde 70 kaza meydana gelirken bunların 34’ü yaralanmalı 35’i maddi hasarlı biri ise ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında meydana gelen kazalarda 87 kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti.

2020 yılında kaza sayısı yarı yarıya azaldı

29 Temmuz tarihinde başlayıp 3 Ağustos’a kadar süren Kurban Bayramı tatilinde ilimizde toplamda 37 kaza meydana gelirken bunlardan 23’ü yaralanmalı 14’ü ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazanın olmadığı Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen kazalarda 59 kişi yaralandı. Ayrıca yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.