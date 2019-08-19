Bayram yoğunluğu sürüyor

HABER:Aysun Beykoz

Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük-Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.