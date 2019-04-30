Bayram; “Yunan tohumu size ne oluyor”

Haber: C. Kutay AYKAN

Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza AndreasTzortzis’e yurdun dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ederken bir tepki de Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram’dan geldi. Bayram, sosyal paylaşım sitesi kendi özel hesabından Yunan asıllı yazar Tzortzis’e yönelik sert açıklamalar geldi.

Bayram, açıklamasında şunları söyledi; “İngiliz aksanlılar boş durmuyor. Her alanda çalışıyor. Kinlerini, nefretlerini kusmaktan geri kalmıyor; pişkin pişkin gözümüzün içinize bakarak ülkeye, millete, değerlerine saldırıyorlar.

Boğaziçi İslam Artırmaları Toplulukları düzenledikleri konferansa bir Yunan tohumunu getirmiş. Yüzünde meymenet yok, Müslümana da benzemiyor. Dedelerinin denizin dibine gömüldüğünü hatırlamış olsa gerek ki Mustafa Kemal Atatürk’e ağza alınmayacak şekilde hakaret ediyor. Dedik ya adam Yunan tohumu... Adamın (!) hakaretlerini salonda alkışlayanlar da var. Hadi adam Yunan tohumu size ne oluyor gafiller!

Devlet yetkilileri derhal İngiliz aksanlı bu yapıya önlem almalı, Boğaziçi gibi saygın bir Üniversitede yaşanan bu rezaletin müsebbiplerini cezalandırmalıdır” dedi.