Bayramda görevlerinin başındalar

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Bayram süresince mesaiye aralıksız devam edecek. 112 Acil ekipleri ise 24 saat nöbet tutmayı sürdürecek. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için ilimizde bulunan kurumumuza bağlı tüm hastanelerde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, Ramazan Bayramında hastanelerimiz koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacaktır. Hastanelerimizde bayram süresince herhangi bir aksaklığa meydan vermeme adına personel planlaması yapılmış, ihtiyaç duyulması halinde ise takviye personeller belirlenmiştir. Bu vesileyle tüm Bolulu hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram dileriz” denildi.