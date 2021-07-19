Bayramda hava nasıl olacak?



Haber: Aysun Beykoz

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi havalar gittikçe ısınmaya başladı. Kurban kesecekler için Kurban Bayramında hava durumunun nasıl olacağı bir hayli merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminlere göre ilimizde Kurban Bayramında hava durumu şu şekilde;

20 Temmuz Salı, az bulutlu, sıcaklık, en düşük 16, en yüksek 32 derece,

21 Temmuz Çarşamba, gökgürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 16, en yüksek 28 derece,

22 Temmuz Perşembe, gökgürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 16, en yüksek 25 derece

23 Temmuz Cuma, parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 11, en yüksek 26 derece olması tahmin ediliyor.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: “Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”