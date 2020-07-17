Bayramda kısıtlama olacak mı?

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul’da Hz.Ali Camiinde kıldı. Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’daki ilk namaza ilişkin bilgiler verdi.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, “İşin davet kısmı Diyanet'e ait. Gerekli davetleri Diyanet yapacak. Camiye girişler kontrollü olacak. Corona virüs sürecindeki hassasiyetler dikkanete alınarak yapılacak. Bin ila 1500 civarında bir cemaat oluşabilecek. Davet içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Dışarıda açık alana sahip olması da avantaj. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu değerlendirecek” dedi.

“Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı?” sorusunu da cevaplayan Erdoğan, “O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı” diye konuştu.