Haber: Aysun Beykoz



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolunda yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.Otomobilde yapılan aramda, 22 gram uyuşturucu skank maddesi ile 120 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken araçta bulunan A.A. ile A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine gönderildi.

İki kafadar burada savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ise tutuklu yargılanmalarına karar vererek iki kişiyi Bolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza infaz kurumuna gönderdi.