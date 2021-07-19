Bayramda otobüsler ücretsiz



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Konu ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla özel halk otobüslerinin 20-23 Temmuz 2021 tarihileri arasında ücretsiz olacağı belirtilerek, “Tüm vatandaşlarımız 4 günlük kurban Bayramı boyunca mesire alanları hariç tüm güzergâhlarda toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilirler” denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021, 13:16