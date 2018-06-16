Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından alınan karar ile her bayramda olduğu gibi bu bayramda da özel halk otobüsleri ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet edecek. Konu ile ilgili Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde her bayramda olduğu gibi bu yıl ki mübarek Ramazan Bayramı’nda da şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz ücretsiz olacak. 15 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan başlayarak 17Haziran 2018Pazar akşamı son sefere kadar mesire yerleri hariç tüm vatandaşlarımız özel halk otobüslerinden ücretsiz yaralanabilirler”