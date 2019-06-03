Bayramda ulaşım ücretsiz

Bolu’da, Ramazan Bayramı nedeniyle özel halk otobüsleri 4-6 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, özel halk otobüslerinin üç günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Konu ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İlimizde her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz 4-6 Haziran tarihleri arasında halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımız, üç günlük Ramazan Bayramı boyunca mesire alanları (Abant, Gölcük) hariç tüm güzergâhlarda ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilirler.”