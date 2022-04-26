Bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Haber: Süleyman Kurt

Ramazan bayramı arifesinde alınan bu kararla ülke genelinde kullanımda olan köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları, ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek. 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Bolu’da şehir içi ulaşım ücretsiz mi olacak?

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Bolu’yu da kapsıyor. Diğer belediyelerde 2 gün olan ücretsiz ulaşım imkânı Bolu’da 3 gün sürecek.

BOLU ŞEHİR İÇİ ULAŞIMÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası akaryakıta gelen zamlar ve zorunlu giderlerin karşılanamaması gerekçesiyle belediye meclisinden toplu taşıma ücretlerine zam talep etmişti. Özel halk otobüs ücretlerine yapılan zamlar mecliste tartışmaya neden oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çekimser oy kullandığı meclis oylaması sonucu Bolu Şehir içi ulaşım ücretleri yenilendi.

İşte bayramda vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım hakkı bittikten sonra uygulanması beklenen şehir içi ulaşım ücretleri.