Bayramda uygulanacak tedbirler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Vali Ahmet Ümit Hıfzıssıhha Meclisi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutabilmek amacıyla alınan kararlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanacak tedbirler ise şu şekilde:

1.Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 – 17.00 arasında açık olacaktır. Ancak bu süre içerisinde araç kullanılmamak ve meskenlere en yakın işletmelerden alışveriş yapılmak kaydıyla ihtiyaçlar karşılanabilecektir. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 24, 25 ve 26 Mayıs günleri kapalı olacaklardır.

2.Bayram süresince ekmek üretimi ve dağıtımı yapacak olan fırınlar belirlenmiştir. Bayram süresince şubeleriyle birlikte il merkezinde 44 ilçelerde ise 24 olmak üzere toplam 68 fırın hizmet verecektir. Görevli 68 fırın tarafından il merkezi, ilçeler ve köylerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır.

3.Bayram süresince restoran, lokanta ve tatlı üretimi yapan işyerleri sadece evlere servis yapmak kaydıyla açık olacaktır.

4.Yapılan kura çekimi neticesinde il içerisinde 4 adet, şehirlerarası otoyolda 50 km’ye bir olmak üzere yeteri kadar akaryakıt istasyonu açık olacaktır. Aynı şekilde ilçelerde de tedbirler alınmıştır.

5.Şehir içinde, ilçelerimizde ve köylerimizde gerek şehirlerarası yollarda gerekse otoyolda Emniyet ve Jandarma birimlerimizden toplam her gün 750 personelden müteşekkil 200 ekip görev yapacaktır.

6.Şehitlerimizin kabirleri birinci derece yakınları tarafından bayramın 1. günüyle sınırlı olmak kaydıyla ziyaret edilebilecektir.

7.Şehitlerimizin kabirleri ayrıca Valiliğimizin düzenlediği program dahilinde bayramın 1. günü şehit ailelerimizle birlikte ziyaret edilecektir.

8.Bayram süresince hastanelerimiz açık olacaktır. Yeterli ve ilgili sağlık personeli görevlendirilmiştir.

9.Yaşlılarımıza bakımla görevli olan vatandaşlarımız pozisyonlarını belgelemek suretiyle bu görevlerini yapabileceklerdir.

10.Gaz, su, elektrik, telefon, internet vb. ihtiyaçların karşılanması için ilgili kurumlarımız uyarılmıştır.

11.Can dostumuz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü ve /veya resmi 40 personelimiz ve vatandaşımız görevlendirilmiş olup ne zaman nerede mama bırakacaklarının planlaması yapılmıştır.

12.Bütün çalışmalar her alanda ve her noktada daima koronavirüsle mücadele kurallarına uygun yapılacaktır. Özellikle sosyal mesafenin uygulanmasına ev dışında her alanda mutlaka maske takılmasına ve hijyen şartlarının yerine getirilmesine öncelikle ve özenle dikkat edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 17:15