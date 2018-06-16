Haber: Kasım ŞAHİN

Açar, Ramazan ayı her yıl gönüllere zenginlik vermek, irademizi eğitmek, toplumsal hayata huzur getirmek üzere gelen misafirimizdir. Hoşgörünün, merhametin, barışın, sevginin, yardımlaşma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan sadece sahura kalkmak, oruç tutmak, iftar yapmak değildir. İyi ve güzel davranışları arttırarak, geçici ve kötü şeyleri de terk ederek geçen ramazan ayının sonlarına yaklaşırken değişen beslenme alışkanlıklarımızı yeniden düzenlememiz gerekmektedir açıklamasında bulundu

HIZLI KİLO ALABİLİRSİNİZ

Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık, yetersiz sıvı tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite yapılması gibi durumlar metabolik dengeyi bozmakta, ardından yaşanan bayram sevinci ile birlikte öğün miktarının artması bireylerde hızlı kilo almaya sebep olabilmektedir. Ramazan ayından sonra bayrama kavuşmanın mutluğu, toplu aile ziyaretleri, şeker çikolata ikramı kültürü sebebi ile bayramda kilo alma görülebilmektedir. Aslında ramazan ayında kazanılan alışkanlıklar devam ettirilerek bayram geçirilmesi bireylerin bayramdan sonra daha rahat etmelerini sağlayacaktır.

BAYRAMDA BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Bayramda ağır yiyeceklerden uzak durulmalı, sunulan ikramlıkların kırmadan reddedilmesi gerekmektedir. Bayramda beslenme hafif olmalıdır diyen Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Diyetisyen Merve Açar şunları söyledi;

İlk olarak bayram kahvaltıları; yumurta, peynir yanına zeytin, domates, salatalık ve bol yeşillik ve tam tahıllı ekmekten oluşan, mideyi yormayan bir öğün olmalıdır. Bayramda genellikle kırmızı et, ekmek, pilav, hamur işi ve tatlı tüketimi artar. Bunun yanı sıra sebze meyve tüketimi azalır. Bu durumun önüne geçmek, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uymak gerekmektedir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, porsiyon ölçülerine dikkat edilerek yenilmelidir. İkram edilen yiyecekler küçük tabaklarda alınmalı, besinler iyi çiğnenmelidir.

Bayramların vazgeçilmezi görülen baklava gibi şerbetli tatlıların tüketimine dikkat edilmeli hatta şeker çikolata ikramı yerine misafirlerinize kuru meyve, badem, fındık fıstık gibi çerezler ikram edilebilmelidir. Bayramda fiziksel olarak aktif olunmalıdır. Misafirliklere yürüyerek gidilmesi, asansör yerine merdivenlerin kullanılması sağlıklı tercihler olacaktır.

BAYRAM SONRASI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALIDIR

Bayram boyunca ve sonrasında besin tüketiminde denge sağlanmalıdır. Yalnızca geçiş sürecinde değil devamlı olarak az az sık sık beslenilmelidir. Aşırı yağlı ve tatlı gıdalardan uzak durulmalıdır. Ramazan ayında olduğu gibi, bayramda ve sonrasında da su tüketimi çok önemlidir. Ramazan ayı boyunca su tüketiminiz azalmış olabilir, yaz aylarında olduğumuz için günde en az 2 litre su tüketmek gerekmektedir. Bir ay sahur vaktinde kalkmak ve yemek yemek, gece yemek yeme isteği oluşturabilir. Gece geç saatlerde yemek yemeyin, onun yerine ara öğünlerde meyve ve yoğurt gibi besinler tercih etmeye çalışın, tüm öğünlerde salata tüketin.

Özetle; Çeşitli besinler tüketiniz, öğün atlamayınız, özellikle kahvaltı yapmadan güne başlamayınız, sofrada kullandığınız yemek tabaklarının boyutunu küçültünüz, ayaküstü atıştırmalıklar ve fastfood yemek tercihlerinden kaçınınız, yemeklerinizi küçük lokmalar halinde uzun süre çiğneyerek tüketiniz, sağlıklı beslenmek için mevsimin doğal ve taze besinler tercih ediniz, tuz tüketimini azaltınız, sofranızdan tuzlukları kaldırınız, az ama iyotlu tuz tüketiniz, tam tahıl ürünlerini tercih ediniz, hayvansal kaynaklı yağlar yerine bitkisel sıvı yağları tercih ediniz, trans yağdan kaçınınız, gazlı ve şekerli içeceklerden sakınınız, süt, ayran gibi içecekleri ve vitamin mineral açısından zengin taze sıkılmış meyve sularını tercih ediniz.Tüm Bolu halkının Ramazan bayrımı kutlar, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.