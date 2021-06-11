Bayram’dan Bakan Selçuk’a çağrı

Haber: N. Halid Altundal

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, Öğrenci Andı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erhan Bayram yaptığı açıklamada, “Hatırlanacağı üzere, Milli Eğitim Bakanlığı 8 Ekim 2013 tarihinde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 12. maddesini yürürlükten kaldırılmıştı. Yönetmeliğin 12. Maddesi ‘İlkokullarda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki ‘Öğrenci Andı’nı söylerler. Yabancı uyruklu öğrencilerin ‘Öğrenci Andı’nı söyleme zorunluluğu yoktur’ şeklindeydi. O dönemde kamuoyuna sunulan gerekçe, Öğrenci Andı’nın içeriği itibariyle toplumda güya ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dil ifade ettiğiydi. Oysa biz Türk Eğitim Sen olarak bu iddianın aksine Öğrenci Andı’nın içeriği itibariyle Türk milli eğitiminin amaçlarında ihtiva edilen değerleri barındırdığını ve bunun da çocuklarımıza kazandırılması noktasında pedagojik boyutu bulunduğunu dile getirdik” dedi.

“TÜRK EĞİTİM-SEN OLARAK YARGIYA TAŞIMIŞTIK”

Öğrenci Andının iptal edilmesi üzerine sendikaları tarafından dava açıldığını hatırlatan Bayram, “Açılan dava sonucunda Danıştay 8. Daire’nin 2018’de verdiği lehte karar, MEB tarafından temyiz edilmişti. Bugün basına yansıdığı üzere, temyiz başvurusu Danıştay İDDK tarafından MEB lehine onaylanmış ve gerekçeli karar nihayete erdirilmiş. Kararda, Öğrenci Andı içeriğinde ifade edilen değerlerin Anayasa ve yasalara uygun olduğu ve hatta Milli Eğitim Temel Kanunu’nda dile getirilen amaçlarla da örtüştüğü ancak her sabah törenle okutulmasının ise idarenin takdiri dahilinde olduğu ifade ediliyor. Ve bu gerekçeyle de MEB’in 2013’te yaptığı değişikliğin hukuka aykırı olmadığına karar veriliyor. Bize göre bu zorlama ve siyasi tasarrufu rahatlatmaya yönelik bir karar. O halde bu noktada hem Danıştay’a hem de MEB’e soruyoruz: Öğrenci Andı, içeriği itibariyle hala bir eğitim öğretim materyali olarak geçerli ise, metnin ihtiva ettiği değerler Anayasa ve yasalara uygunluk taşıyorsa ve özellikle de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan amaçlarla örtüşüyorsa neden öğrenci andı törenleri iptal ediliyor? Öğrenci Andı, devleti kuran iradeye karşı sadakattir. Bu konuda kim, nasıl pozisyon alıyorsa yıllarca unutulmayacak. Bu devleti kuran iradeye sahip çıkan nesillerimiz de bunları ‘hayırla’ ya da ‘kahırla’ yad edecektir” ifadelerini kullandı.

“ZİYA SELÇUK'A ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulunan Bayram şunları aktardı: “Sayın Bakan gelin, sözde Çözüm Süreci’ne kurban edilerek siyasi bir tavırla yapılan yönetmelik değişikliğini iptal edin ve Öğrenci Andı’nı tekrar çocuklarımıza hediye edin. Her ne kadar bugün gündeme düşen gerekçeli kararla 8. Daire’nin kararı iptal edilmiş olsa da aslında İDKK’nın bu kararı da iddialarımızın doğruluğunu ve Öğrenci Andı’nın mutlaka her Türk çocuğuna okutulmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Ayrıca şunu da herkes bilsin ki, eğer ki MEB yeni bir düzenleme yapmaz ise Türkiye sevdalısı öğretmenlerimiz Öğrenci Andı’nı okutmaya ve ihtiva ettiği değerleri öğrencilerimize kazandırmaya devam edecektir.”