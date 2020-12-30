Bayram’dan kamu çalışanlarına çağrı

Haber: N. Halid Altundal

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hafta başında gerçekleştirdiği toplantıda 2021 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirledi. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram da bir açıklama yaparak asgari ücret miktarını değerlendirdi. 28 Aralık Pazartesi toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak açıkladığını hatırlatan Erhan Bayram, “Türkiye Kamu-Sen olarak beklediğimiz bir rakam değildi. Bu daha üst seviyelerde olabilirdi. Bu tür ücretler belirlenirken bazı parametreler baz alınmalı. Mesela her ay düzenli olarak açıkladığımız açlık yoksulluk sınırı etrafında değerlendirmeler yapılmalı ve daha sağlıklı rakamlar konuşulmalıdır. Asgari ücret bir çalışana ödenebilecek olan ücretin alt sınırıdır. Fakat ülkemizde maalesef 10 milyona yakın çalışanımız asgari ücret şartlarında yaşamını sürdürmektedir. %21.56 oranında bir zammı elbette azımsamıyoruz, ancak nihai hedefler noktasında yeterli değildir. Türkiye'deki asgari geçim şartları göz önünde bulundurulduğunda, bu ücretin yetersizliği açıkça ortadadır. Diğer taraftan baktığımızda, tüm yetersizliğine rağmen %21.56 oranındaki asgari ücret artışı karşısında memurun 2021 yılında alacağı zam maalesef % 3+3'te kalmıştır. Bu da kamu çalışanlarının ücretleri ile asgari ücret arasındaki makasın giderek daraldığı anlamına gelmektedir. Kasım ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8.100, açlık sınırı ise 2.500 civarında olduğu göz önüne alınırsa kamu çalışanlarının önemli bir kısmı hayatlarını yoksul olarak sürdürmektedir” dedi.

“VERGİ DİLİMİNİN %15'E SABİTLENMESİ KAMU ÇALIŞANLARININ BEKLENTİSİDİR”

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan ankete de değinen Bayram açıklamasında ayrıca, “Türk Eğitim Sen Genel Merkezimizin öğretmenler özelinde yaptığı anket sonucunda; Öğretmenlerin % 71,7'si aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını, % 51,1'i ay sonunda ceplerinde hiç para kalmadığını, % 72,3' kredi borcu olduğunu, % 21'i 10.000 - 30.000 TL, % 11,7'si 5.000 - 10.000 TL arası kredi kullandığını, % 96'sı ekonomik durumlarının giderek kötü bir seyir izlediğini, % 14'ü ek iş yaptığını, % 2'si maaşlarına haciz konulduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında sözü verilmiş olan ek gösterge iyileştirmesi ve her yıl maaş zammını karadelik gibi emip yok eden vergi diliminin %15'e sabitlenmesi de kamu çalışanlarının beklentisidir” ifadelerini kullandı.

KAMU ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI

Açıklamasının devamında kamu çalışanlarına çağrıda bulunan Bayram şunları söyledi: “Sarı sendika kavramı çalışma hayatının bir ayıbıdır. Yıllardır memurun hakkını, memurdan aldığı yetkiyle oturduğu toplu görüşme masalarında bırakan %3 buçuk zamları adeta büyük kazanımmış gibi memura pazarlamaya çalışan, memuru ayıran, ayrıştıran malum sendikamsı yapıya ‘dur’ demediğimiz sürece, emeklerimizin karşılığı olan haklara sahip olmamız mümkün görülmemektedir. Bu bilinçle tüm kamu çalışanlarımızı; emeğimizin karşılığı olan hakkı alabilmek, çocuklarımızın rızkına sahip çıkmak, daha huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşabilmek için, sizden alacağı yetkiyle sizi en iyi şekilde temsil edecek, haklarınızı her platformda layıkıyla savunacak olan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı iş kollarına üye olmaya çağırıyorum.”

“MAKUL BİR İYİLEŞTİRME NEFES ALDIRACAKTIR”

Bayram son olarak ise, “Reel ekonomik koşullar göz önüne alınarak memur maaşlarında iyileştirme yapılması gerekliliği kaçınılmazdır. 2021 yılına yönelik kamu çalışanlarımızın ücretlerinde %3+3ün üzerine yapılacak makul bir iyileştirme, toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağı gibi, ekonominin hareketlenmesini sağlayarak toplumun diğer kesimlerine de canlılık katacak, Ülkemizin toplumsal kenetlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. İnanıyoruz ki Devletimiz, çalışanlarına bu iyileştirmeleri yapacak kuvvete ve kudrete sahiptir. Bu vesileyle güzel Ülkemizin ve Aziz Türk Milletinin yeni yılını kutluyor, yeni yılın dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık huzur ve başarı getirmesini diliyoruz” dedi.