Bayram’dan sert açıklama



HABER:Erdal Tanrıverdi

işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yaptığı ve sivilleri hedef alan saldırısını bir kez daha şiddetle lanetlediğini ettiğini bildiren Başkan Bayram, “Türk Eğitim-Sen olarak Azerbaycan halkının yanındayız. Azerbaycan’ın fiilen sahip olduğu ve uluslararası hukukun tescil ettiği tüm hakların sonuna kadar savunucusu olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Bölgede yaşananların, ‘Sorun’ diye tanımlanarak adeta iki ülkenin eşit koşullarda muhatap olduğu bir anlaşmazlık gibi sunulmasını asla kabul etmiyoruz. Ortada bir Karabağ Sorunu yoktur, düpedüz bir Karabağ İşgali söz konusudur. Bu durumun da tek bir sorumlusu vardır: İşgalci Ermenistan” diye konuştu.

Erhan Bayram, “Muhatap olduğumuz bu problemli durumun tek çözümü ise Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi, otuz yıldır mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza tazminat ödemesidir. Karabağ, Azerbaycan’ın öz toprağıdır ve Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Yaklaşık otuz yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal edilmiş ve bir milyonun üzerinde soydaşımız evlerini terk ederek kaçkın durumuna düşürülmüştür.Tek millet iki devlet anlayışımızla, canımızla, kanımızla ve tüm varlığımızla can Azerbaycan’ımızın yanındayız. Duamız ve desteğimiz sizlerle. Her zaman olduğu gibi tüm kalbimizle haykırıyoruz: Karabağ Türk’tür, Türk kalacaktır!” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram sözlerini, “İşgalci Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yaptığı ve sivilleri hedef alan kalleş saldırısını bir kez daha şiddetle telin ediyorum” şeklinde bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 09:57