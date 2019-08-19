Bayram’dan Toplu İş Sözleşmesi Tepkisi

Haber: Aysun Beykoz

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü kez toplandı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunurken, Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Erhan Bayram konu ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşmeler Hayal Kırıklığına Doğru Gitmekte

Yapılan son teklifin ardından açıklamalarda bulunan Bayram görüşmelerin hayal kırıklığına doğru gitmekte olduğunu ifade ederek “Hepinizin bildiği gibi 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir” dedi.

“Kamu Çalışanları Mağdur Olmuştur”

Ekonomik veriler karşısında kamu çalışanlarının mağdur olduğunu dile getiren Bayram “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon yüzde 20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vazgeçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1.032 lira artarken memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam yüzde 18,6. Elektriğe %34,8 zam yapılmış. Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi yerle bir olmuş…

Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Hayat pahalılığının bütün zorluklarını hep birlikte yaşıyorken memura ve emekliye reva görülen zam, revize edilmiş hali ile 2020’nin tamamı için yüzde 8,2; 2021’in tamamı için yüzde 6,1…

Teklifler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen yüzde 16,65. Çarşının, pazarın durumunu görüyoruz. Sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize teklif edilen yüzde 4’lük zam; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160, en düşük maaşa 120 lira artış demek.

Bu ne anlama geliyor? Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor. Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük” ifadelerini kullandı.

“Mevcut Zam Teklifi Yeterli Değildir”

2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifinde yeterli olmadığını belirten Bayram “Memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk.

Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz. Yüzde 4’ler filan bize uymaz! Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Kamu işvereni tarafından da yüzde 4+4 zammın gerekçesini bekliyoruz. Hükümete soruyoruz, hedefiniz, amacınız nedir?

Enflasyon hedefinin yüzde 9,8 olduğu yerde memura yüzde 4+4 zam teklif etmenizdeki gerekçeniz nedir? Biz, toplu sözleşmenin başından beri hep “Hedef enflasyona endeksli maaş zammından vazgeçin” dedik. Ama bu konuda bile bizi yanlış anladılar. Biz, “Enflasyonun üzerinde zam yapın, refah artışı sağlayın” dedik. Onlar, enflasyon hedefinin de altında teklif ettiler. Biz, refah istedik; onlar sefalet önerdi. Biz, ekonomik kurtuluş istedik; onlar, “Esarete devam” dedi. Bu teklif, 20 milyon vatandaşımızı adeta ateşe atmak demektir. Bu teklif, bizlere başınızın çaresine bakın demektir” dedi.