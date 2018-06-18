Haber: Ceylan Beykoz
Üç günlük Ramazan Bayramının kaza bilançosu bu sene de ağır oldu. Aşırı hız ve dikkatsizlik trafik kazalarını beraberinde getirirken ilimizde 4 günde meydana gelen trafik kazaların 3 kişi hayatını kaybederken 28 kişi ise yaralanarak kurtuldu. Bayramın ilk acı haberi arefe günü Mengen’den geldi. Bir motosiklet sürücüsünün park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. İkinci kaza ise bayramın birinci günü Mudurnu’da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Bayramın ikinci günü ise yaşanan üç ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi ise yaralandı. Bayramın son günü ise Çaydurt’ta bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken acı haber ise akşamüzeri Çanakçılar köyünde meydana gelen traktör kazasından geldi. Ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bayramın ağır bilançosu ülkemiz genelinde de yaşanırken Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 61 kişi hayatını kaybederken, 579 kişi de yaralandı.
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