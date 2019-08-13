Bayramlaşma caddeye taştı

Haber: Ceylan Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları tarafından Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İl Başkan Yardımcıları Ayhan Çelikkol ve Mehmet Başaran, MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. MHP İl Başkanı Başaran, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmasına katılanları selamlayarak başladı. Cihan Başaran konuşmasında, “Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun ki bir kurban bayramına daha eriştik. Böylece vacip olan kurban emrine uyarak, Allah’a yaklaşma makamı olan kurbiyete talip olduk. Kurban bayramında her kul Allah’ yakın olur. İmkanı olan kardeşlerim, kurbanlarınızı kestiniz, akraba ve dostlarınız ile bayramlaştınız, kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıttınız. Dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden komşunuza, arkadaşınıza gidip bayramını tebrik ettiniz. Müslüman olmanın ve millet olmanın gereğini yerine getirdiniz. Allah yüce dergahında kabul etsin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun” dedi.

“TOPRAĞIMIZ BİR, BAYRAMIMIZ BİR, BAYRAĞIMIZ BİR”

Konuşmasının devamında 50 yıllık kutsal davanın çilesini çekmiş büyüklerle birlikte kaynaştıklarını, bayramlaştıklarını söyleyen Başaran ayrıca, “Onlar üç hilal sancağını, alınlarının teri ile bin bir meşakkat ile canlarını ortaya koyarak, bizlere teslim ettiler. Bizlerin görevi de, bu sancağı daha yükseklere taşımak ve gelecek nesillere teslim etmektir. Bildiğiniz gibi her koldan ve her yoldan, bölücü terör örgütleri veya para piyasası araçları kullanılarak, arsızca, ahlaksızca, hayasızca Türkiye Cumhuriyetine saldırılar yapılıyor. Bu cennet vatanı kurban ederek, teslim almaya, boyun eğdirmeye çalışılıyor. Bu hain saldırıların hiçbir işe yaramayacağını bütün dünya bilmelidir. Çünkü biz, Hz. İbrahim gibi Allah’a iman etmiş, Hz. İsmail gibi Allah’a teslim olmuş bir milletiz. Hepimiz biriz. Yurdumuz bir, toprağımız bir, bayramımız bir, bayrağımız bir, ekmeğimiz bir, tarihimiz bir. Milletimiz gün gelir malını feda eder, gün gelir canını feda eder. Ama asla vatanını kurban etmez, ettirmez, ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı konuşmasının sonunda ise, “Kesilen kurbanlarımız Allah katında kabul olsun. Kurban bayramı, bütün İslam aleminin, kafirin zulmünden ve fitnelerinden kurtuluşu olsun. Kurban bayramı, milletimiz için birlik, beraberlik, huzur olsun. Allah tekrarına erdirsin. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

Başaran, konuşmasının ardından bayramlaşma merasimine katılanlarla birlikte İzzet Baysal Caddesi’ne inerek vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.