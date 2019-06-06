Bayramlaşma programına yoğun ilgi

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Bolu İl Teşkilatı bayramlaşma programını Ramazan Bayramının ikinci gününde gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığındaki programa AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Karacasu Belde Başkanı Celal Beydili, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile parti teşkilatlarında görev yapan çok sayıda parti mensubu ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bayramlaşma öncesinde konferans salonunda bir konuşma yaptı. Doğanay konuşmasında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluşa vesile olan üç ayların sonuncusu olan Ramazan’ı hep birlikte el birliği içerisinde idrak etmiş bulunmaktayız. Geçen Ramazan aramızda olup da bu ramazan olamayan dostlarımız, akrabalarımız var. Ahirete intihal edenlerin hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Kuzey Irak’ta, İdlib’te ülkenin bekası adına, rahat bir bayram yapabilelim diye operasyonda olan TSK mensuplarına rabbim güç ve kuvvet versin. Bu süreçte orada şehit düşen tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ SENE RAMAZAN’DA YİNE HEP BİRLİKTE OLURUZ”

“Öncelikle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı Allah kabul eylesin” diyen AK Parti İl Başkanı Doğanay konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “İnşallah önümüzdeki sene Ramazan’da yine hep birlikte oluruz, olmaya da devam ederiz. Çünkü bu aylar, Müslümanların birbiriyle kaynaşması eş, dost ve akraba ziyaretlerinin yapılması noktasında önem arz etmektedir. Günümüz dünyasında bırakın eş, dost, akrabayı haftada bir defa da olsa annemizi ve babamızı ziyaret edemediğimiz zamanlar oluyor. Onun için dini bayramlarımız bu manada özellikle ehemmiyet ifade etmektedir. Bayramları hakkıyla değerlendirmek lazım, eş, dost, akraba ziyaretlerini de doğru bir şekilde yapmak lazım. Küskünlüklerin bitirildiği bir Ramazan Bayramı’na hepimizi rabbim erenlerden eylesin.”