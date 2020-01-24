Haber: BMA

Belediye çalışmalarını aralıksız sürdüren Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Ahmet Baysal ve eşi Solmaz Baysal’ı İstanbul’da ziyaret etti. Baysal çiftine Seben halkının selamlarını ileten Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçedeki çalışmalar ve vakıf ile ilgili sohbet etti.

“BAYSAL AİLESİNE SEBEN HALKI DUACIDIR”

Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Fatih Kavak, “Sayın Ahmet Baysal ve Solmaz Baysal'ı ziyaret ederek, hasbihal edip ilçemiz halkının selamlarını ilettik. Ata toprağı diyerek memleketimize BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu ve öğrenci yurdunu yaparak, armağan eden Baysal Ailesine Seben Halkı duacıdır. Hayırların efendisi merhum İzzet Babamızı rahmet şükran ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.