Baysal ve Rektör yoktu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (BAİBÜ) Hukuk Fakültesi kurulma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, protokolü ise Mayıs ayında gerçekleştirilen 30’uncu İzzet Baysal Şükran Günlerinde imzalanmıştı. Protokol imzalanmasının ardından Hukuk Fakültesi inşaatı için ihale Temmuz ayı sonunda yapılmış ve 16 milyon 814 bin TL ile en düşük teklifi veren Yeni Güney İnşaat ihaleyi kazanmıştı.

BAYSAL VE ALİŞARLI KATILMADI

BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi içinde hafriyat çalışmaları tamamlanan Hukuk Fakültesinin temel atma töreni sessiz sedasız gerçekleştirildi. Son günlerde Mengen’de eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün il merkezine taşınması konusu nedeniyle kamuoyunda çıkan tartışmaların yankısı devam ederken temel atma törenine BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katılmaması dikkat çekti.

SESSİZCE TEMELİ ATILDI

Bolu’nun babası hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal’ın en büyük vasiyetlerinden olan ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın büyük önem verdiği Hukuk Fakültesi’nin temel atımı için düzenlenen törende Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, CHP’li İl Genel Meclisi Üyeleri ile ihaleyi alan firma yetkilileri yer aldı. Hukuk Fakültesinin temeli hep birlikte butona basılması ile birlikte sessiz sedasız atıldı. Daha sonra kesilen kurban ile fakültenin Bolu’ya ve üniversiteye hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

8.500 M² KAPALI ALAN

Hukuk Fakültesi binası tamamlandığında 35 araçlık kapalı, 12 araçlık yarı kapalı, otoparkı ile yaklaşık 3800 m² oturum alanına, yaklaşık toplam 8500 m² kapalı alana sahip olacak. Zemin+2 kattan oluşacak. Zemin katta bilgisayar dersliği ve kulüp odaları ile birlikte iç bahçesinde 150 m²’lik kantin, kafeterya alanı bulunacak. 4 adet 100, 4 adet 200 kişilik amfi ile bir duruşma salonu, 6 adet 70 kişilik lisans dersliği, 6 adet 30 kişilik yüksek lisans dersliği, 48 adet maksimum 2 kişi oturabilecek idari ofis, dekanlık birimleri ve toplantı odalarından oluşacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 13:24