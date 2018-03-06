Haber: Gönül Olutürk

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın ile birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında çok sayıda tesis kazandıran, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever iş adamı İzzet Baysal için ölümünün 18'nci yılında düzenlenen anma etkinliklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ““Her yıl 05 Mart’ta düzenlenen Merhum İzzet Baysal’ı anma etkinliklerinin yoğun bir şekilde katılımın sağlanarak düzenlenmesinden dolayı Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Rektörümüze ve sizlerin nezdinde tüm Bolu halkına teşekkür ediyorum” dedi. Yapımı tamamlanan İzzet Baysal Ortaokulu binası ile ilgili de bilgiler veren Baysal “Yapımı tamamlanarak Nisan ayında geçici kabulü yapılacak olan İzzet Baysal Ortaokulu’nun iç teşrifatının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bahçe düzenlemesinin de Bolu Belediyesi tarafından yapılmasının ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi arzusundayım” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, İzzet Baysal Vakfı’nın Bolu’nun gelişmesi için yaptığı bütün çalışmalardan dolayı Ahmet Baysal’a teşekkür ederek Vakfın yapacağı her türlü çalışmaya Valilik ve diğer kurumlar ile koordineli bir şekilde destek olunacağını belirtti.